يقدم موقع عقار بالمملكة العربية السعودية فرص تمويلية لجمع أنواع الوحدات والمنشآت السكنية بدعم تمويلي نقدي من بنك الرياض ، ومن خلال مقالنا نستعرض لحضراتكم تمويل بنك الرياض بالتعاون مع موقع عقار، ونعرض لكم أهم مميزات الحصول علي التمويل من البنك وموقع عقار واشتراطات الحصول علي المنتج التمويلي وطريقة تقديم طلب التمويل أيضاً ، حيث يطرح بنك الرياض العديد من القروض التمويلية لعملاؤه عن طريق خدمات إلكترونية سهلة ومتطورة لتواكب تطلعات المستخدمين والمستثمرين ، وموقع عقار الإلكتروني يقدم خدمات البحث بنوع المبني والبحث بالنطاق الجغرافي عبر خرائط جغرافية من داخل الموقع والتطبيق ، ويتيح أيضاً إمكانية الحصول علي بيانات الاتصال بصاحب الإعلان ويمكن لحضراتكم التعرف علي بعض عروض التمويل الشخصي من بنك الرياض عن طريق موقعنا ثقفني.

مزايا تمويل بنك الرياض بالتعاون مع موقع عقار

يقدم بنك الرياض عبر صفحته الإلكترونية العديد من المزايا علي التمويلات الشخصية والعقارية لعملاؤه نستعرض منها مميزات التمويل العقاري بالتعاون مع موقع عقار كالآتي :

هامش ربح خاص لمستخدمي موقع عقار.

حلول تمويل تناسب الجميع.

فترات سداد حتي 30 عام.

إمكانية دمج الدعم السكني من وزارة الإسكان.

إمكانية الحصول علي اكثر من تمويل في نفس الوقت.

يقوم البنك بإعفاء الورثة في حال وفاة المقترض لا سمح الله.

يقدم البنك تخفيضات علي الصيانة والتشغيل بنسبة 30 %.

يوفر البنك تخفيضات علي الأجهزة من متاجر الشتاء والصيف.

يتيح البنك تسهيلات في صرف التمويل قبل إيداع الراتب.

ويستطيع العميل الاستفادة من مميزات تمويل منتج آهل بدون كفيل من خلال موقعنا.

اشتراطات التمويل العقاري

يستطيع عملاء بنك الراجحي الحصول علي تمويلات عقارية للحجز في مشروع روشن الرياض من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وفق الاشتراطات التالية :

يقدم التمويل للسعوديين فقط.

أن لا يقل الراتب عن 5 آلاف ريال شهرياً.

متاح لموظفي القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك.

يشترط تحويل الراتب علي بنك الرياض.

لا يشترط تحويل الراتب لموظفي البنوك.

طريقة تقديم طلب التمويل العقاري

تشترط الجهات التمويلية اتباع بعض الخطوات مثل خطوات تقديم التمويل من منصة سلفة ، وبهذه الفقرة نستعرض خطوات طلب تمويل بنك الرياض :

عن طريق مبوب التمويل من موقع بنك الرياض.

نختار التمويل العقاري ونتابع.

نقوم بمليء بيانات العقار المطلوب تمويله.

نقوم بمليء بيانات صاحب طلب التمويل.

نضغط علي تقديم الطلب.

ننتظر تواصل خدمة عملاء البنك لإتمام الإجراءات.

ويستطيع المواطن الحصول علي تمويلات عقارية عن طريق عروض تمويل بنك التنمية الاجتماعية لنفس الغرض.