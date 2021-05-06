فشل مفاوضات مسقط بسبب تعنت الحوثى

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممى نشرته الوكالة الرسمية "سبأ"، أن جولة جريفيث جاءت فى إطار السعى من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بهدف التقليل من المخاطر التى تهدد حياة المدنيين فى اليمن، بما يتضمن وقف هجوم الحوثى على مأرب الذى دام لأكثر من عام، ورفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة وفتح مطار صنعاء للتخفيف من حدة الوضع الإنسانى المتردي.

وقال جريفيث فى بيان اختتام زيارته إلى المنطقة: لقد استمر نقاشنا حول هذه القضايا لما يزيد عن العام، وكان المجتمع الدولى داعماً بشكل كامل، ولكننا للأسف لسنا حيث نود أن نكون فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق، فى الوقت نفسه استمرت الحرب بلا هوادة وتسببت فى معاناة هائلة للمدنيين.

وكان رئيس المفاوضين الحوثيين محمد فليتة، أعلن قبل يومين رفض مليشياته لكل الجهود الرامية لوقف الحرب، واضعاً عدداً من الشروط التعجيزية أمام الجهود الدولية.