وزير الخارجية الأمريكى يدعو روسيا لوقف أعمالها العدوانية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، خلال لقائه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى كييف: "نتطلع نحو روسيا لكى توقف أعمالها المتهورة والعدائية"، لافتا إلى أنه "لا يزال هناك عدد كبير من القوات على الحدود الأوكرانية"، فيما أكد الرئيس زيلينسكى أن التهديد العسكرى الروسى ضد كييف لا يزال قائما.

وقال زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بلينكن: "نعتبر أن خفض (عدد القوات الروسية) بطيء جدا، لذلك فان التهديد الروسى لا يزال قائما".