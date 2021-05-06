وزير الخارجية الفرنسى يلتقى رئيس البرلمان اللبنانى لبحث ملف تشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد -

وبعد لقائه عون في قصر بعبدا زار لودريان عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برى، لبحث ملف تشكيل الحكومة.

وتستغرق زيارة لودريان، يومين يعقد خلالهما لقاءات مع عدد من المسئولين اللبنانيين وفى ختام زيارته يعقد مؤتمرا صحفيا الجمعة يعلن فيه نتائج تلك اللقاءات.

يأتى ذلك بعد إعلان فرنسا أنها بدأت فى اتخاذ إجراءات لمنع دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها لضلوعهم فى عرقلة الجهود الهادفة لإيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية فى بلادهم.

وتعمل فرنسا مع الاتحاد الأوروبى على إنشاء نظام للعقوبات خاص بلبنان قد يتضمن فى نهاية المطاف تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر.