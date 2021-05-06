نتائج القبول للوظائف العسكرية للنساء التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات

نتائج القبول للوظائف العسكرية للنساء، أعلنت منذ قليل الإدارة العامة للقبول المركزي، التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عن النتائج المبدئية الخاصة بالوظائف العسكرية للنساء على رتبة جندي وعلى كل من تم قبوله التوجه إلى مقر لجنة القبول والتسجيل، بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات للمقابلة الشخصية، مع أخذ كافة المستندات الخاصة به، وفيما يلي نستعرض معكم كافة التعليمات الواجب اتباعها من قبل المقبولات.

نتائج القبول للوظائف العسكرية للنساء

تم الإعلان عن نتائج الوظائف العسكرية للنساء على رتبة جندي، وهذا قبول مبدئي وليس نهائي، وتستطيع النساء في المملكة العربية السعودية، التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442، بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وتوافر كافة الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، وتشدد لجنة القبول على المتقدمين للوظائف، الحضور لمقار اللجنة في الموعد المحدد، مع أخذ كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، كما شددت على عدم اصطحاب مرافقين مع المتقدمات لمقار اللجنة.

أصل بطاقة الهوية الوطنية مع عدد 2 صورة منها.

نموذج موعد المراجعة والذي يتم طباعته عبر منصة “أبشر توظيف” “نتيجة القبول”.

الحضور لإجراء المقابلة الشخصية وذلك بمقر لجنة القبول والتسجيل التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

الذهاب لإجراء المقابلة الشخصية في الوقت المحدد من قبل لجنة القبول والتسجيل.

صورة من سجل الأسرة والذي يوجد به اسم والدة المتقدمة.

صورة من سجل الأسرة إذا كانت متزوجة.

صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني للمتقدمه.

أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع عدد 2 صورة منها معتمدة ومصدق عليها من الجهات المختصة.

أصل الشهادة الإضافية (البكالوريوس – الدبلوم)والتي تم تسجيلها على منصة أبشر مع صورة معتمدة ومصدقه منها.

السجل الأكاديمي للشهادة الإضافية مع عدد 2 صوره معتمدة ومصدق عليها.

صورة نتيجة اختبار القدرات العامة “قياس” موضحاً به الدرجة.

شهادة المعادلة للمؤهل العلمي وذلك لمن تحصلت على المؤهل من خارج المملكة.

إحضار حافظة لحفظ المستندات المطلوبة.

ممنوع اصطحاب مرافقين لمقر اللجنة.

لا يسمح بدخول الحقائب فقط البطاقة وحافظة المستندات.

الالتزام التام بالإجراءات الإحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

لن يسمح بدخول مقر القبول والتسجيل إلا بعد وجود تطبيق توكلنا على الجوال الخاص بالمتقدمات وإظهاره عند دخول مقر اللجنة.

المستندات المطلوبة