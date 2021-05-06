“مباراة الموسم” موعد مباراة الهلال والشباب القادمة 2021/05/07 في الدوري والقناة الناقلة والمعلق

موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين، لحساب الجولة أل 26 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي سوف يكون لها عامل كبير في تحديد بطل الموسم فهي حقاً “مباراة اللقب”، الفريقين برصيد 48 نقطة الهلال يتفوق بفارق الأهداف، فالفائز من مباراة الفريقين يقطع شوط كبير في الفوز باللقب المباراة تقام على ملعب نادي الشباب “استاد الأمير خالد بن سلطان، وتنقل على قناة الرياضية السعودية الأولى، وكان الفريقين قد تعادلا في الدور الأول بهدف لكل منهما، الهلال يدخل اللقاء وهو منتشي بالصعود إلي الدور أل 16 بدوري أبطال أسيا، ويرغب في استغلال الدفعة المعنوية والفوز باللقاء خاصة في ظل قيادة فنية جديدة للمدير الفني البرتغالي مورايس مساعد جوزيه مورينيو السابق، وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال اليوم.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الشباب

الهلال يغيب عنه مدافعة الكوري الجنوبي هيون سو بسبب الإصابة واللاعب سالم الدوسري الذي ما زال في مرحلة التأهيل ومن المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى ” عبد الله الميوف”.

خط الدفاع ” محمد جحفلي، ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد البريك”.

خط الوسط ” كويلار، عبد الله عطيف، لوسيانو فييتو، أندريه كاريلو، محمد كانو”.

خط الهجوم “جوميز”.

أما الفريق الشبابي الذي يأمل التتويج باللقب هذا الموسم بعد أن قدم مستوى متميز، يأمل في الفوز على ملعبه وقطع شوط مهم في أحراز اللقب، والأفراد بقمة الدوري دون مزاحمة من الهلال خاصة أن الدوري في مراحله الأخيرة، يأمل الفريق الشبابي الملقب باليوث في أن تكون فترة الراحة التي حصل عليها الفريق في صالحة، وأن يكون العامل البدني للفريق في أفضل حالاته، وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريق أمام الزعيم الهلالي اليوم.

التشكيل المتوقع للشباب أمام الهلال

لا يعاني الشباب من غيابات مؤثرة عن تشكيلته مثل منافسه، ومن المرجح أن يبدأ الفريق بالتشكيلة التالية.

حراسة المرمى ” زيد البواردي”.

خط الدفاع ” أحمد شراحيلي، عبد الله الزوري، ليتشنوفيسكي، فواز الصقور”.

خط الوسط ” إيفر بانيجا، فابيو مارتينيز، سيبا، جوانكا”.

خط الهجوم ” أوديون أيجالو”.

المباراة الشباب * الهلال البطولة الجولة أل 26 من منافسات الدوري السعودي. الموعد والتوقيت الجمعة الموافق 2021/05/07 الساعة 20.40 بتوقيت القاهرة، 21.40 بتوقيت مكة المكرمة الملعب أستاد الأمير خالد بن سلطان القنوات الناقلة ksa sports hd 1

موعد مباراة الهلال والشباب والقناة الناقلة