قطر.. التحقيق مع وزير المالية بتهم فساد

قالت وكالة الأنباء القطرية، الخميس، إن النائب العام أمر بالتحقيق مع وزير المالية بتهم الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية بيانا لمكتب النائب العام جاء فيه: "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة".

وأضاف البيان: "أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

وعيّن العمادي وزيرا للمالية في يونيو 2013، وهو عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حسبما ذكر موقع مجلس الوزراء القطري.