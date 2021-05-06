قالت وكالة الأنباء القطرية، الخميس، إن النائب العام أمر بالتحقيق مع وزير المالية بتهم الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية بيانا لمكتب النائب العام جاء فيه: "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة".
وأضاف البيان: "أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".
وعيّن العمادي وزيرا للمالية في يونيو 2013، وهو عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حسبما ذكر موقع مجلس الوزراء القطري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطر.. التحقيق مع وزير المالية بتهم فساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.