عاجل.. القبض على وزير مالية قطر بتهمة الإضرار بالمال العام واستغلال السلطة

جدة - نرمين السيد - وأمر النائب العام القطرى بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية، بفتح تحقيقات موسعة فى الاتهامات الموجهة إلى العمادى والمثارة بعدة بلاغات تم تقديمها باتهامه بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.

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