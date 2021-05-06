فرنسا: المناورات البريطانية قبالة جزيرة جيرسى لن ترهبنا

جدة - نرمين السيد - وقال بون "أجريت محادثات مع ديفيد فروست، الوزير البريطانى المكلف بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبى. ولا نرغب فى أن يستمر التوتر بل التطبيق السريع والكامل لاتفاق البريكست".
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أعلنت أمس، نشرها سفينتى دورية للبحرية الملكية فى جزيرة جيرسى "كإجراء احترازى"، مع تصاعد التوترات مع فرنسا بشأن حقوق الصيد، حسب موقع "أكسيوس" الأمريكى.
وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فى بيان، إن الحكومة اتخذت الإجراء لحماية جيرسى من تهديدات "بالحصار" من قبل قوارب الصيد الفرنسية فى الجزيرة الواقعة قبالة ساحل شمال غرب فرنسا.
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