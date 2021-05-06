السودان: اتهامات إثيوبيا بتدريب مجموعات معارضة فى تيجراى لا صحة لها

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية السودانية، إن اتهام حاكم إقليم أمهرة الإثيوبى للسودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضى السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بهم للقتال فى إقليم تيجراى، يعد أمرا مؤسفا ولا صحة له.





وأضافت الخارجية السودانية، بأن الاتهامات الإثيوبية سعياً منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية. وأشارت إلى أن هذه الادعاءات مؤسفة وغير مسؤولة ولا تخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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