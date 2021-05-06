وزارة الخزانة الأمريكية تطالب الكونجرس رفع سقف الاقتراض الفيدرالي

طالب مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية الكونجرس الامريكي التحرك بسرعة لزيادة حد الاقتراض الفيدرالي هذا الصيف

وحذروا من أن الحكومة الفيدرالية قد تنفد من السيولة النقدية في وقت أقرب بكثير مما كانت عليه في حلقات تحديد الديون السابقة.

وقالت وزارة الخزانة أنها ستتخذ إجراءات استثنائية لمواصلة سداد فواتير الحكومة بالكامل وفي الوقت المحدد، كما فعلت في الماضي، هذه التدابير مثل استرداد بعض الاستثمارات في برامج المعاشات التقاعدية الفيدرالية وتعليق الاستثمارات الجديدة في تلك البرامج لجمع الأموال، دامت عادة عدة أشهر.

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