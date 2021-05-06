موعد مباراة الهلال والشباب القادمة الجمعة 07\05\2021 والقنوات الناقلة بالدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والشباب، يستضيف استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، اللقاء الكبير بين الشباب والهلال، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون، من مؤجلات الدوري السعودي للمحترفين، دوري كاس الأمير محمد بن سلمان، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة لن تكون سهلة ومتوقع لها أن تكون مليئة بالإثارة والقوة والندية، بين الفريقين الكبار حيث يسعى كل فريق للحصول على نقاط المباراة الثلاث، وعدم التفريط في أي نقاط، حيث يدخل الزعيم اللقاء وهو متصدر الدوري السعودي، برصيد 48 نقطة جمعها من 25 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مباريات، ولا يريد الزعيم التفريط في صدارة الدوري، ومن جهة أخرى يسعى الشباب لانتزاع الصدارة مرة أخري من الزعيم، ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 48 نقطة، وهو نفس رصيد الهلال لكن فارق الأهداف لصالح الهلال، لذلك هي مباراة على قمة الدوري السعودي، من تفوز بها سوف يتربع على عرش الدوري السعودي، لذلك سوف تكون مباراة قوية ومثيرة ومفتوحة على كافة الاحتمالات.

موعد مباراة الهلال والشباب

من المقرر أن تقام المباراة الهامة بين الفريقين الكبيرين، الهلال والشباب يوم الجمعة القادم الموافق 07\05\2021، وذلك على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في التوقيتات التالية:

18:40:- الساعة السادسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

19:00:- السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:40:- الثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

21:40:- التاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت وفلسطين والأردن والبحرين واليمن وقطر.

22:40:- العاشرة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 25 14 6 5 5 22:45 23 48 2 الشباب 25 14 6 5 5 32:51 19 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 26 11 8 7 4 24:36 12 41 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

ترتيب الدوري السعوديالقنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات KSA Sports الرياضية السعودية، حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، لذلك سوف تنقل المباراة على القناة التالية:

KSA Sports 1 HD.

ويعلق على المباراة المعلق الكبير المتميز “فهد العتيبي”.

المباراة الهلال – الشباب البطولة الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت الجمعة 7 مايو – التاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة الملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب القنوات الناقلة KSA Sports 1 HD

بطاقة مباراة الهلال والشباب