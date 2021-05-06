رابط الاستعلام عن نتائج قبول مكافحة المخدرات نساء 1442 أبشر للتوظيف job.sa

نتائج قبول مكافحة المخدرات 1442 نساء، تبحث الكثير من خريجات شهادات الثانوية وما يعادلها من المؤهلات اللاتي قدمن على وظائف مكافحة المخدرات الجديدة للنساء 1442، وقد تحدثنا في مقال سابق عن رابط إعلان نتيجة وظائف وزارة الدفاع 1442، وقد أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية عن نتائج مكافحة المخدرات رتبة جندي نساء 1442 وهذا من خلال منصة أبشر للتوظيف، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

نتائج قبول مكافحة المخدرات نساء 1442

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية عن نتائج القبول بالنسبة للمتقدمات من النساء على رتبة جندي في مكافحة المخدرات هذا العام، وسنتحدث معكم في هذا المقال عن كيفية معرفة النتيجة الخاصة بكي إلكترونيا بكل سهولة، فتابعي معنا.

قومي بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة أبشر للتوظيف من هنا job.sa.

قومي بتسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية في خانة اسم المستخدم.

اكتبي رمز التحقق الموضح أمامك في خانة رمز التحقق.

قومي بتسجيل الدخول والاستعلام عن نتيجة القبول في موقع أبشر.

نتائج قبول مكافحة المخدرات 1442

وقد أعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم للخريجات، ووضعت عدة شروط لتتقديم ومن أهمها أن تمتلك المتقدمة شهادة الثانوية أو ما يعادها من الشهادات الدراسية، ووضعت عدة شروط للتقديم والقبول، وبعد القبول المبدأي ستحتاجين إلى عمل المقابلة الشخصية والتي يجب عليكي اجتيازها حتى تتوظفين، فتابعي معنا.

في حالة قبولك مبدأيا -مبروك أولا- يجب عليكي معرفة العديد من الأشياء، ويجب عليكي حجز موعد للمقابلة الشخصية، ويجب أن يكون معكي عدة مستندات لازمة في الفترة القادمة وهي كالأتي فتابعي معي: