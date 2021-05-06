السودان ردا على اتهامات إثيوبيا: محاولة للهروب من أزماتها

ردت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، على تصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي، الذي اتهم فيها الخرطوم بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية والدفع بهم للقتال، معتبرة الاتهامات الإثيوبية "محاولة للهروب من الأزمات الداخلية وربطها بأطراف خارجية لتحقيق مصالح سياسية".
وقالت الخارجية السودانية في بيان: "نأسف لتصريحات حاكم إقليم أمهرة الإثيوبي، الذي اتهم فيها الخرطوم بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بهم للقتال في إقليم تيغراي".
وأشارت الوزارة إلى أن "إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للصحة، سعيا منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية، من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية، يعد أمرا مؤسفا وغير مسؤول، ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم".
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