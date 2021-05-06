جدة - نرمين السيد - وكانت الإدارة الأمريكية، قد أعلنت تأييدها رفعا عالميا لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، موضحة أنها تشارك فى المفاوضات حول شروط ذلك فى منظمة التجارة العالمية.
يشار إلى أن الهند وجنوب إفريقيا، كانت قد دعت بشكل خاص بالرفع المؤقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات من أجل التمكن من تسريع الإنتاج، لكن بعض البلدان بما فى ذلك فرنسا تعارض الأمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين عن رفع براءات اختراع لقاحات كورونا: فكرة تستحق الاهتمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.