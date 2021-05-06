بوتين عن رفع براءات اختراع لقاحات كورونا: فكرة تستحق الاهتمام

جدة - نرمين السيد - وكانت الإدارة الأمريكية، قد أعلنت تأييدها رفعا عالميا لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، موضحة أنها تشارك فى المفاوضات حول شروط ذلك فى منظمة التجارة العالمية.

يشار إلى أن الهند وجنوب إفريقيا، كانت قد دعت بشكل خاص بالرفع المؤقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات من أجل التمكن من تسريع الإنتاج، لكن بعض البلدان بما فى ذلك فرنسا تعارض الأمر.