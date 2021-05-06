عاجل.. وفاة والدة نائب أمير الرياض

جدة - نرمين السيد - وقال الديوان الملكى فى بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس فى مكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته".

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