روسيا تسجل رسميا لقاح «سبوتنيك لايت» المضاد لكوفيد

اعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها سجّلت رسميا لقاح “سبوتنيك لايت” ذو الجرعة الواحدة المضاد لكوفيد خلافا للقاحها التقليدي “سبوتنيك في” الذي يؤخذ في جرعتين.
ووفق بيان صادر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة الذي يمول تطوير اللقاح، فإن فعالية “سبوتنيك لايت” تصل إلى 79,4% مقابل 91,6% ل”سبوتنيك في”.
وأشارت وزارة الصحة الروسية إلى أن اللقاح الجديد تم تطويره على أساس الفيروس الغداني من النوع الـ26، مؤكدة أن “سبوتنيك لايت” أنشأ الاستجابة المناعية لدى جميع المتطوعين الذين شاركوا في اختباره، بحسب ما نقلت روسيا اليوم.
وأوضحت الوزارة أن “سبوتنيك V” يشكل المناعة الأقوى لدى الناس، لكن “سبوتنيك لايت” قد يستخدم لإنشاء المناعة الاجتماعية على وجه السرعة في ظروف وبائية غير ملائمة.
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