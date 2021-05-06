قادة العشرين يلتزمون بخطة منظمة الصحة لشراء لقاحات وأدوية كوفيد

أوضحت مسودة القرارات الختامية لقمة مجموعة العشرين، إن قادة الدول الأعضاء سيلتزمون للمرة الأولى بإتاحة التمويل الكامل لخطة منظمة الصحة العالمية لتوزيع لقاحات وأدوية كوفيد-19 على الدول الفقيرة وذلك في خطوة ستتيح استخدام ما يقرب من 20 مليار دولار.

وتقول الوثيقة أيضا إن قادة القوى الاقتصادية الكبرى العشرين في العالم ملتزمون بالتحرك العاجل هذا العام لتعزيز القدرات التصنيعية لتقنيات مكافحة كوفيد-19، غير أنها لا تتضمن إشارة إلى إلغاء حقوق الملكية الفكرية لبراءات اللقاحات.

ومن المحتمل إدخال تعديلات على الخطة قبل قمة عالمية تتناول الوضع الصحي تنعقد في روما في 21 مايو/ أيار.

وتم إطلاق الخطة في أبريل/ نيسان 2020 لكنها تواجه نقصا شديدا في التمويل. فلم تتحدد بعد كيفية تدبير 19 مليار دولار من أكثر من 34 مليار دولار طلبتها منظمة الصحة لتطوير لقاحات وأدوية وشرائها وتوزيعها في مختلف أنحاء العالم.

ويوم الأربعاء أكد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وكلها من أعضاء مجموعة العشرين، الدعم المالي الكامل للخطة لكنهم امتنعوا عن تأكيد تلبية الاحتياجات المالية بالكامل.

وستناقش المسودة في اجتماع، اليوم الخميس، على مستوى الدبلوماسيين والخبراء للتحضير لقمة مجموعة العشرين.