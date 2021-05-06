موعد مباراة الأهلي والتعاون القادمة الجمعة 07\05\2021 والقنوات الناقلة بالدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي والتعاون، يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، لقاء الأهلي والتعاون ضمن لقاءات الأسبوع السادس والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، مباراة مؤجلة من 15\4\2021، يدخل الأهلي اللقاء على أمل الفوز بها والحصول على نقاطها الثلاث، ومصالحة جماهيره الغاضبة من الأداء الضعيف في بطولة دوري أبطال أسيا، والتي خرج رسمياً منها الأهلي بعد أن احتل المركز الثالث، ويسعى الأهلي لتعديل وضعه بجدول المسابقة، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 35 نقطة، جمعها من 25 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 5 مباريات ولقيَ الهزيمة في 10 مباريات، وعلى الصعيد المحلي أيضاً قد ودع الأهلي بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين، أمام نادي العين بهدفين دون رد، وليس أمامه لمصالحة جماهيره سوى الفوز بالمباراة، والدخول في المربع الذهبي حتى يضمن اللعب في دوري بطال أسيا الموسم القادم.

ومن جهة أخرى يدخل التعاون اللقاء آملاً في الفوز بالمباراة، والحصول على الثلاث نقاط، حتى يتمكن من البقاء في المربع الذهبي، ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 41 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز التعاون بثلاثة أهداف دون رد، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة قوية بين الفريقين، وتحتمل كل التوقعات حيث يسعى كل فريق للفوز بها والحصول على نقاط المباراة كاملة.

موعد مباراة الأهلي والتعاون

يلتقي الأهلي والتعاون مساء غدٍ الجمعة الموافق 7 مايو، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك حسب التوقيتات التالية:

التاسعة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الثامنة وخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة.

السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 25 14 6 5 5 22:45 23 48 2 الشباب 25 14 6 5 5 32:51 19 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 26 11 8 7 4 24:36 12 41 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

ترتيب الدوري السعوديالقنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل المباراة على قناة KSA Sports 2 HD، قناة السعودية الرياضية الثانية لأنها تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ويعلق على المباراة المعلق المتميز “عبد الله الحربي”.

المباراة الأهلي – التعاون البطولة الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت الجمعة 7 مايو – 21:50:- بتوقيت السعودية الملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية القنوات الناقلة KSA Sports 2 HD

بطاقة مباراة الأهلي والتعاون