موعد صرف الدعم في برنامج حساب المواطن الدفعة 42 شهر مايو وموعد العمل خلال في شهر رمضان

برنامج حساب المواطن هو برنامج مساعدات ضمن برامج الحماية الاجتماعية، التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض، كي يستطيعوا أن يعيشوا معيشة تليق بالمواطن السعودي، انطلق البرنامج عام 2017 ويتم صرفه بصورة منتظمة كل شهر في اليوم أل 10 من كل شهر ميلادي ما لم يصادف موعد أجازة رسمية يتم تقديمه يوم، وكانت الحكومة قد أوقفت التسجيل في البرنامج منذ فترة بعد أن غيرت من نظام الدعم، واتجهت نحو تأهيل المؤدي إلي العمل لأصحاب الدخل المنخفض، ومن يمتنع عن التدريب وهو قادر لا يتم صرف الدعم له.

سوف يتم إيداع قيمة الدعم في حساب المستفيدين يوم الإثنين 2021/05/10 الموافق 28 رمضان. سوف يتم فتح باب الاعتراض على نتائج الأهلية بداية من يوم 2021/05/15. يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية يوم 2021/05/30 القادم. يتم الصرف في اليوم أل 10 ما لم يصادف يوم جمعه يتم تقديمه يوم ليصرف الخميس الموافق 9 من الشهر. في حال أن يوم 10 وافق يوم سبت يتم ترحيله يوم ليصرف في اليوم أل 11 من نفس الشهر.

الدخول على رابط برنامج حساب المواطن.

تسجيل البيانات المطلوبة من المستفيد.

الضغط على أيقونة أستعلام.

أدخال رقم الهوية وأسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على زر عرض سوف تظهر صفحة جديدة بها كل المعلومات من قيمة الدعم وأحقية الصرف من عدمه.

يجب أن يكون المواطن الراغب في الحصول على الدعم سعودي الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية أبن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. يجب أن يكون المتقدم للحصول على دعم البرنامج يقيم بصفة دائمة داخل الأـراضي السعودية ولا يغادرها أكثر من 90 يوم طوال العام. يجب عدم تواجد طالب الدعم في إحدى دور الإيواء الحكومية أو السجون. يجب تطابق البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن.

الفئة الحد الأدنى والأقصى للراتب الفئة الأولى صفر حتى 8699 ريال. الفئة الثانية من يبدأ راتبه من 8700 حتى 11999 ريال. الفئة الثالثة من يبدأ راتبه من 12000 ريال حتى 15299 ريال. الفئة الرابعة من يبدأ راتبه من 15300 حتى 20159 ريال سعودي في الشهر.

موعد نزول الدفعة 42 من برنامج حساب المواطنطريقة الاستعلام عن دعم حساب المواطنشروط الحصول على الدعم في برنامج حساب المواطنشرائح الفئات المستحقة لصرف دعم حساب المواطن