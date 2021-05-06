المغرب يستدعى سفيرته فى ألمانيا احتجاجا على «مواقف عدائية»

وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، إن ألمانيا "راكمت المواقف العدائية التى تنتهك المصالح العليا للمملكة".
وأوردت الخارجية المغربية أن ألمانيا سجلت "موقفا سلبيا" بشأن قضية الصحراء المغربية، عقب الإعلان الرئاسى الأميركى، الذى اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، "وهو ما يعتبر موقفا خطيراً لم يتم تفسيره لحد الآن".
وذكر البيان أن السلطات الألمانية تشارك "فى مقاضاة أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما فى ذلك كشفها عن المعلومات الحساسة التى قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية".
وقالت الرباط إن ألمانيا تخوض "محاربة مستمرة، ولا هوادة فيها للدور الإقليمى الذى يلعبه المغرب، وتحديدا دور المغرب فى الملف الليبى،وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة فى بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التى عقدت فى برلين".
وفى ختام البيان، أكدت الخارجية المغربية أنه "تأسيسا على ما سبق، وبسبب هذا العداء المستمر وغير المقبول، قررت المملكة المغربية، استدعاء سفيرة صاحب الجلالة، لدى برلين للتشاور".
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