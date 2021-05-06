جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة الروسية، سجلت فى مارس الماضى، لقاح سبوتنيك-لايت، إذ وصفته بأنه حل مؤقت ممكن لمساعدة الدول التى تعانى من ارتفاع معدلات الإصابة على المضى قدما فى التطعيم.
وقالت موسكو إن لقاح (سبوتنيك-فى) الروسى الذى يؤخذ على جرعتين سيظل هو اللقاح الرئيسى المستخدم فى روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تقر استخدام نسخة خفيفة من لقاح سبوتنيك بجرعة واحدة فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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