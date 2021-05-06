روسيا تقر استخدام نسخة خفيفة من لقاح سبوتنيك بجرعة واحدة فقط

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة الروسية، سجلت فى مارس الماضى، لقاح سبوتنيك-لايت، إذ وصفته بأنه حل مؤقت ممكن لمساعدة الدول التى تعانى من ارتفاع معدلات الإصابة على المضى قدما فى التطعيم.

وقالت موسكو إن لقاح (سبوتنيك-فى) الروسى الذى يؤخذ على جرعتين سيظل هو اللقاح الرئيسى المستخدم فى روسيا.