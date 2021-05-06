بالفيديو : عياصرة قبل رأس السيدة الجرشية ووعدها باعادة بناء المنزل المحترق

دوت الخليج : زارت هذه السيدة الجرشية مجلس النواب يوم الاثنين مطالبة بمساعدتها في اعادة بناء بيتها الذي احترق في جرش .

وقد تلقاها النائب عمر العياصرة وقبل رأسها ووعدها بانه سيفعل كل ما بوسعه لمساعدتها لدى وزارة التنمية الاجتماعية .

المدينة نيوز التقت السيدة الجرشية وهذا ما قالته :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا