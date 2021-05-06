لمواجهة كورونا.. طائرة مساعدات مصرية تصل تونس

أعلنت الرئاسة التونسية، يوم الخميس، وصول طائرة عسكرية مصرية محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية، للمساعدة في دعم جهود مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان، أنه "بمبادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حطّت، صباح الخميس، بالقاعدة العسكرية بالعوينة، طائرة عسكرية مصرية محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية، للمساعدة على دعم جهود مواجهة جائحة كورونا".
وكان في استقبال هذه الطائرة لدى حلولها بتونس، وزير الدفاع الوطني، ومدير عام الصحة العسكرية وسفير مصر بتونس.
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