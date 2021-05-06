تفجيران يستهدفان رتلين تابعين للتحالف الدولى فى العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال المصدر الأمنى إن "عبوة ناسفة انفجرت على ترل تابع للتحالف الدولى فى محافظة الأنبار غربى البلاد، أسفرت عن إصابة عراقى يعمل فى شركة أمنية".

وأضاف، أن "عبوة أخرى انفجرت على رتل آخر فى محافظة صلاح الدين، شمالى البلاد، من دون أن تكون هناك أية إصابات".

يذكر أن أرتال التحالف الدولى فى العراق والأرتال المدنية التى توصل الدعم اللوجستى لها، تتعرض للاستهداف المستمر فى المحافظات الجنوبية.