بلينكن: واشنطن سترد إذا تصرفت روسيا بتهور

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن فى تصريحاته لشبكة "بى بى سى" الأمريكية، أن هناك العديد من الأعمال التى وصفها بـ "المتهورة" لروسيا، من ضمنها التسلل الإلكترونى لشركة SolarWinds، والتدخل فى الانتخابات الرئاسية.

وتابع بلينكين أن الولايات المتحدة "تفضل علاقة أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها إذا سمحت تصرفات روسيا بذلك".

وكرر الدبلوماسى أيضا معارضة الرئيس الأمريكى جو بايدن، الشخصية لمشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذى يربط روسيا وألمانيا على الرغم من أن وزارة العدل الأمريكية قررت فى البداية السماح بفرض عقوبات على الشركة التى تبنى خط أنابيب الغاز كجزء من العقوبات الجديدة ضد روسيا.