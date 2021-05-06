الرئاسى الليبى يكلف حسين خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات

جدة - نرمين السيد - كلف المجلس الرئاسى الليبى، حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات.



جدة - نرمين السيد - كلف المجلس الرئاسى الليبى، حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات. جاء ذلك فى القرار رقم 17، حيث وجه بالعمل به من تاريخ صدوره أمس الأربعاء، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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