الأردن : قبول استقالة 3 مستشارين للملك وتعيين جعفر حسان مديرا لمكتبه

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة الأردنية أنه صدرت الإرادة الملكية بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب جلالة الملك، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6، كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة هيفاء تركى حديثه الخريشا مستشار الملك للسياسات من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.
وأضافت الوكالة أنه صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار الملك من منصبه، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.
وتابعت أيضا أنه صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة عطوفة الآنسة زينة زيد رشاد طوقان مستشار للشؤون الاقتصادية فى الديوان الملكى الهاشمى من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.
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