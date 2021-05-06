الأردن : قبول استقالة 3 مستشارين للملك وتعيين جعفر حسان مديرا لمكتبه

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة الأردنية أنه صدرت الإرادة الملكية بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب جلالة الملك، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6، كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة هيفاء تركى حديثه الخريشا مستشار الملك للسياسات من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

وأضافت الوكالة أنه صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار الملك من منصبه، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

وتابعت أيضا أنه صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة عطوفة الآنسة زينة زيد رشاد طوقان مستشار للشؤون الاقتصادية فى الديوان الملكى الهاشمى من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.