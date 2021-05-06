حاكم نيو جيرسي :كأس من الجعة لكل من يحصن نفسه ضد كورونا!

وعد حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل مورفي، بكأس من الجعة (البيرة) لكل شخص بالغ في الولاية يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا في مايو
وكتب حاكم الولاية الأمريكية على حسابه في تويتر: "نحن نطلق برنامج اللقاح والجعة لتشجيع سكان نيوجيرسي، المؤهلين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما، على تلقي التطعيم. أي مقيم في نيوجيرسي يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح في مايو ويحضر شهادة التطعيم إلى مصنع الجعة المشارك، سيحصل على بيرة مجانية"، مرفقا منشوره، بقائمة لمصانع الجعة.
اللافت أن عرض حاكم نيوجرسي لم يؤيده جميع المعلقين، حيث أعرب البعض، على سبيل المثال عن أسفه بسبب نية السلطات "رشوة" السكان بالكحول.
ويقول المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، إن أكثر من 105 ملايين شخص تم تطعيمهم بالكامل (بالجرعتين) ضد "كوفيد – 19" في الولايات المتحدة، وهذا العدد يشكل أكثر من 31 ٪ من سكان البلاد، فيما تلقى أكثر من 147 مليون شخص في الولايات المتحدة جرعة واحدة من اللقاح.
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