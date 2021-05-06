موسكو:تطعيم أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بلقاح ”سبوتنيك...

قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكوفيد-19، بلغ أكثر من 20 مليون شخص في العالم مع حلول 5 مايو.
وأضاف الصندوق: "مع حلول 5 مايو 2021، تم تطعيم أكثر من 20 مليون شخص بالمكون الأول من لقاح سبوتنيك Vفي مختلف دول العالم. وخلال ذلك، لم يتم تسجيل حالات تجلط في الجيوب الوريدية الدماغي (CVST)".
وتابع الصندوق: "تلتزم عملية إنتاج اللقاح بأكثر المعايير صرامة وتتضمن أربع مراحل تنقية شديدة (مرحلتين كروماتوجرافية ومرحلتين من الترشيح العرضي)".
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