رابط حساب نصاب الزكاة للفرد إلكترونياً 1442 عبر منصة زكاتي

من باب التسهيل على المواطنين تم نشر رابط حساب نصاب الزكاة إلكترونيًا 1441 من خلال منصة زكاتي، فقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة بالمملكة قرارًا بإصدار الخدمات الإلكترونية تسهيلًا على المواطنين في عملية حساب الزكاة وأيضًا حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة من تفشي الوباء وانتشار العدوى، ولمنع التجمعات تم إصدار هذه الخدمة الإلكترونية حتى يستطيع المواطن حساب قيمة الزكاة سواء كانت مبالغ مالية أو ذهب أو فضة .

رابط حساب نصاب الزكاة

في ظل الظروف الراهنة وفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل منصة زكاتي الإلكترونية، لتسهيل عملية حساب نصاب الزكاة وأيضًا التسهيل من عملية دفع أموال الزكاة، ويمكن للمواطنين الدفع سواء داخل المملكة أو خارجها حتى يتمكن من دفع زكاة العام 1441-2020.

ومنصة زكاتي منصة أنشأتها الهيئة العامة للزكاة لتسهيل عملية دفع أموال الزكاة، يستطيع المواطن من خلالها دفع قيمة الزكاة ويتم إرسال الأموال والصدقات ضمن خدمات الضمان الاجتماعي، ويتم إرسالها إلى العائلات والأسر التي تحتاجها وفقًا لشروط وزارة الموارد البشرية بالمملكة، ولحساب الزكاة أو دفعها اتبع التالي :

الدخول إلى منصة زكاتي لحساب نصاب الزكاة .

قم بالاختيار بين الذهب – الفضة – النقود – العروض التجارية – الأسهم – الصناديق الاستثمارية – الديون التي على المتزكي – الديون التي للمتزكي لحساب قيمة الزكاة قم بملء الحقول الظاهرة أمامك

وقم بكتابة البيانات داخل خانة الوعاء الزكوي والزكاة المستحقة من ثم قم بكتابة رمز التحقق

انقر على كلمة المتابعة أو طباعة البيانات .

لدفع الزكاة قم بالتسجيل بالمنصة واكتب المبلغ المخصص للزكاة وملاحظات خاصة بك ورمز التحقق ثم انقر على المتابعة لاستكمال العملية.

يوفر رابط نصاب حساب الزكاة أيضًا معلومات عن الزكاة وحكمها في الإسلام، ومت تكون واجبة على المسلم لتعظيم ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم إسلام المرء إلا بها وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي .

ابدأ في تنزيل تطبيق زكاتي من المتجر والسماح بتثبيت التطبيق والسماح باستخدام معلومات الجهاز ومن ثم التسجيل بالتطبيق بالشكل المعتاد.

إدخال البيانات المطلوبة منك، والتأكد من خيارات الدفع المتاحة والمناسبة لك. ثم تحديد المبلغ الذي ترغب بإخراجه للزكاة. ولابد من أن يكون بالريال حصرًا.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام

من ثم النقر على تأكيد لتأكيد عملية الدفع.

طريقة دفع الزكاة إلكترونيًا