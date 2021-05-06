جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

يشهد جدول ترتيب الدوري المصري صراع رهيب فى على الصدارة وعلى المربع الذهبي وتمثيل مصر فى البطولات الأفريقية، حيث أن الزمالك المتصدر برصيد 41 نقطة من 19 مباراة يسعى للحفاظ على القمة، والأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة يسعى للعودة للقمة المفضلة له، وتشهد مؤخرة الدوري صراع من أجل النجاة من الهبوط، ذلك بعد نتائج مباريات الأسبوع العشرين من الدوري الممتاز، وأسفرت نتائج مباريات الأسبوع العشرين عن النتائج التالية:-

فوز البنك الأهلي على الإنتاج الحربي 3 – 1

فوز الإسماعيلي على الجونة 3 – 2

تعادل سيراميكا كيلوباترا مع المقاولون العرب 1-1

فوز المصري البورسعيدي على نادي أسوان 3-2

وتقام اليوم 4 مباريات سيكون له تأثير كبير فى جدول ترتيب الدوري المصري وهي كالتالي :

الزمالك مع سموحة

غزل المحلة مع إنبي

وادي دجلة مع بيراميدز

الاتحاد السكندري مع الأهلي

الزمالك الأول برصيد 41 نقطة من 19 مباراة. الأهلي الثاني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة. المصري البورسعيدي الثالث برصيد 32 نقطة من 20 مباراة. بيراميدز الرابع برصيد 31 نقطة من 19 مباراة. الاتحاد السكندري الخامس برصيد 29 نقطة من 19 مباراة. سموحة السادس برصيد 28 نقطة من 19 مباراة. سيراميكا كيلوباترا السابع برصيد 27 نقطة من 20 مباراة. إنبي الثامن برصيد 27 نقطة من 19 مباراة. غزل المحلة التاسع برصيد 27 نقطة من 19 مباراة. مصر المقاصة العاشر برصيد 26 نقطة من 19 مباراة. الجونة الحادي عشر برصيد 25 نقطة من 20 مباراة. طلائع الجيش الثاني عشر برصيد 23 نقطة من 20 مباراة. الإسماعيلي الثالث عشر برصيد 20 نقطة من 20 مباراة. المقاولون العرب الرابع عشر برصيد 20 نقطة من 20 مباراة. نادي أسوان الخامس عشر برصيد 20 نقطة من 19 مباراة. البنك الأهلي السادس عشر برصيد 18 نقطة من 20 مباراة. وادي دجلة السابع عشر برصيد 16 نقطة من 19 مباراة. الإنتاج الحربي الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة من 20 مباراة.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 19 12 5 2 15 12:33 21 41 2 الأهلي 17 11 4 2 17 12:32 20 37 3 المصري البورسعيدي 20 8 8 4 14 17:26 9 32 4 بيراميدز 19 7 10 2 15 18:26 8 31 5 الاتحاد السكندري 19 8 5 6 15 24:24 0 29 6 سموحة 19 5 13 1 15 20:28 8 28 7 إنبي 19 7 6 6 15 21:22 1 27 8 سيراميكا كليوباترا 20 6 9 5 14 22:24 2 27 9 غزل المحلة 19 6 9 4 15 18:17 -1 27 10 مصر المقاصة 19 7 5 7 15 25:19 -6 26 11 الجونة 20 6 7 7 14 25:23 -2 25 12 طلائع الجيش 20 6 5 9 14 22:26 4 23 13 الإسماعيلي 20 4 8 8 14 26:21 -5 20 14 المقاولون العرب 20 5 5 10 14 28:21 -7 20 15 أسوان 19 5 5 9 15 27:13 -14 20 16 البنك الأهلي 20 3 9 8 14 26:19 -7 18 17 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 18 الانتاج الحربي 20 2 6 12 14 37:14 -23 12

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليومجدول ترتيب الدوري المصري