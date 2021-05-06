تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم 2021/05/06 والمعلقين

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة أون تايم سبورت، أفضل القنوات الرياضية العربية، التي سوف تنقل الليلة مباريات هامة في أطار مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2021، فاليوم سوف يلعب الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، في توقيت واحد وسوف تنقل قنوات أون سبورت 1-2-3 المباريات عبر شاشاتها وستقيم أستوديو تحليلي منفصل لكل مباراة على حدا، حتى يتمكن عشاق الفرق الثلاثة في متابعتها والمباريات تلعب الساعة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة، يسبقها الاستوديو التحليلي بساعة لتغطية كل تفاصيل المباراة من قبل خبراء التحليل الرياضي في مصر، ونحن من خلال موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، سنقدم لكم التردد الجديد للقنوات الثلاثة على القمر الصناعي نايل سات.تردد قناة أون تايم سبورت
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تضم قنوات أون أفضل المحللين الرياضيين في مصر، فالقناة بها كوكبة ممتازة من المحليين ومقدمي البرامج الذين يتمتعون بمصداقية وشعبية بين الجمهور، ويأتي الدكتور طه إسماعيل شيخ المحللين على رأس القائمة التي تضم “حازم أمام ، وليد صلاح الدين، أيمن يونس، محمد فضل، أحمد حسن “الصقر” عبد الظاهر السقا، عماد متعب، محمد عمر نجم الاتحاد السكندري، إسماعيل يوسف، وغيرهم من نجوم التحليل الرياضي”.ترتيب جدول الدوري قبل مباريات الليلة
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الزمالك
|19
|12
|5
|2
|15
|12:33
|21
|41
|2
|الأهلي
|17
|11
|4
|2
|17
|12:32
|20
|37
|3
|المصري البورسعيدي
|20
|8
|8
|4
|14
|17:26
|9
|32
|4
|بيراميدز
|19
|7
|10
|2
|15
|18:26
|8
|31
|5
|الاتحاد السكندري
|19
|8
|5
|6
|15
|24:24
|0
|29
|6
|سموحة
|19
|5
|13
|1
|15
|20:28
|8
|28
|7
|إنبي
|19
|7
|6
|6
|15
|21:22
|1
|27
|8
|سيراميكا كليوباترا
|20
|6
|9
|5
|14
|22:24
|2
|27
|9
|غزل المحلة
|19
|6
|9
|4
|15
|18:17
|-1
|27
|10
|مصر المقاصة
|19
|7
|5
|7
|15
|25:19
|-6
|26
|11
|الجونة
|20
|6
|7
|7
|14
|25:23
|-2
|25
|12
|طلائع الجيش
|20
|6
|5
|9
|14
|22:26
|4
|23
|13
|الإسماعيلي
|20
|4
|8
|8
|14
|26:21
|-5
|20
|14
|المقاولون العرب
|20
|5
|5
|10
|14
|28:21
|-7
|20
|15
|أسوان
|19
|5
|5
|9
|15
|27:13
|-14
|20
|16
|البنك الأهلي
|20
|3
|9
|8
|14
|26:19
|-7
|18
|17
|وادي دجلة
|19
|3
|7
|9
|15
|23:15
|-8
|16
|18
|الانتاج الحربي
|20
|2
|6
|12
|14
|37:14
|-23
|12
قنوات أون تايم سبورت هي قنوات فضائية مصرية، تبث برامجها بالمجان على مدار الساعة من مدينة الإنتاج الإعلامي، وتنقل العديد من الفاعليات الحصرية منها.
- مباريات الدوري الممتاز المصري.
- مباريات بطولة كأس مصر.
- مباريات الدوري المصري في كرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة.
- مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية في المراحل التمهيدية.
- مباراة السوبر المصري.
- جميع المسابقات الفردية والجماعية التي تقام في مصر.
الوسوم
يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة أون تايم سبورت، أفضل القنوات الرياضية العربية، التي سوف تنقل الليلة مباريات هامة في أطار مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2021، فاليوم سوف يلعب الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، في توقيت واحد وسوف تنقل قنوات أون سبورت 1-2-3 المباريات عبر شاشاتها وستقيم أستوديو تحليلي منفصل لكل مباراة على حدا، حتى يتمكن عشاق الفرق الثلاثة في متابعتها والمباريات تلعب الساعة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة، يسبقها الاستوديو التحليلي بساعة لتغطية كل تفاصيل المباراة من قبل خبراء التحليل الرياضي في مصر، ونحن من خلال موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، سنقدم لكم التردد الجديد للقنوات الثلاثة على القمر الصناعي نايل سات.تردد قناة أون تايم سبورت
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تضم قنوات أون أفضل المحللين الرياضيين في مصر، فالقناة بها كوكبة ممتازة من المحليين ومقدمي البرامج الذين يتمتعون بمصداقية وشعبية بين الجمهور، ويأتي الدكتور طه إسماعيل شيخ المحللين على رأس القائمة التي تضم “حازم أمام ، وليد صلاح الدين، أيمن يونس، محمد فضل، أحمد حسن “الصقر” عبد الظاهر السقا، عماد متعب، محمد عمر نجم الاتحاد السكندري، إسماعيل يوسف، وغيرهم من نجوم التحليل الرياضي”.ترتيب جدول الدوري قبل مباريات الليلة
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الزمالك
|19
|12
|5
|2
|15
|12:33
|21
|41
|2
|الأهلي
|17
|11
|4
|2
|17
|12:32
|20
|37
|3
|المصري البورسعيدي
|20
|8
|8
|4
|14
|17:26
|9
|32
|4
|بيراميدز
|19
|7
|10
|2
|15
|18:26
|8
|31
|5
|الاتحاد السكندري
|19
|8
|5
|6
|15
|24:24
|0
|29
|6
|سموحة
|19
|5
|13
|1
|15
|20:28
|8
|28
|7
|إنبي
|19
|7
|6
|6
|15
|21:22
|1
|27
|8
|سيراميكا كليوباترا
|20
|6
|9
|5
|14
|22:24
|2
|27
|9
|غزل المحلة
|19
|6
|9
|4
|15
|18:17
|-1
|27
|10
|مصر المقاصة
|19
|7
|5
|7
|15
|25:19
|-6
|26
|11
|الجونة
|20
|6
|7
|7
|14
|25:23
|-2
|25
|12
|طلائع الجيش
|20
|6
|5
|9
|14
|22:26
|4
|23
|13
|الإسماعيلي
|20
|4
|8
|8
|14
|26:21
|-5
|20
|14
|المقاولون العرب
|20
|5
|5
|10
|14
|28:21
|-7
|20
|15
|أسوان
|19
|5
|5
|9
|15
|27:13
|-14
|20
|16
|البنك الأهلي
|20
|3
|9
|8
|14
|26:19
|-7
|18
|17
|وادي دجلة
|19
|3
|7
|9
|15
|23:15
|-8
|16
|18
|الانتاج الحربي
|20
|2
|6
|12
|14
|37:14
|-23
|12
قنوات أون تايم سبورت هي قنوات فضائية مصرية، تبث برامجها بالمجان على مدار الساعة من مدينة الإنتاج الإعلامي، وتنقل العديد من الفاعليات الحصرية منها.
- مباريات الدوري الممتاز المصري.
- مباريات بطولة كأس مصر.
- مباريات الدوري المصري في كرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة.
- مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية في المراحل التمهيدية.
- مباراة السوبر المصري.
- جميع المسابقات الفردية والجماعية التي تقام في مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم 2021/05/06 والمعلقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.