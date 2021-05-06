تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم 2021/05/06 والمعلقين

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة أون تايم سبورت، أفضل القنوات الرياضية العربية، التي سوف تنقل الليلة مباريات هامة في أطار مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2021، فاليوم سوف يلعب الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، في توقيت واحد وسوف تنقل قنوات أون سبورت 1-2-3 المباريات عبر شاشاتها وستقيم أستوديو تحليلي منفصل لكل مباراة على حدا، حتى يتمكن عشاق الفرق الثلاثة في متابعتها والمباريات تلعب الساعة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة، يسبقها الاستوديو التحليلي بساعة لتغطية كل تفاصيل المباراة من قبل خبراء التحليل الرياضي في مصر، ونحن من خلال موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، سنقدم لكم التردد الجديد للقنوات الثلاثة على القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

أهم المحللين على قنوات أون تايم سبورت

تضم قنوات أون أفضل المحللين الرياضيين في مصر، فالقناة بها كوكبة ممتازة من المحليين ومقدمي البرامج الذين يتمتعون بمصداقية وشعبية بين الجمهور، ويأتي الدكتور طه إسماعيل شيخ المحللين على رأس القائمة التي تضم “حازم أمام ، وليد صلاح الدين، أيمن يونس، محمد فضل، أحمد حسن “الصقر” عبد الظاهر السقا، عماد متعب، محمد عمر نجم الاتحاد السكندري، إسماعيل يوسف، وغيرهم من نجوم التحليل الرياضي”.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 19 12 5 2 15 12:33 21 41 2 الأهلي 17 11 4 2 17 12:32 20 37 3 المصري البورسعيدي 20 8 8 4 14 17:26 9 32 4 بيراميدز 19 7 10 2 15 18:26 8 31 5 الاتحاد السكندري 19 8 5 6 15 24:24 0 29 6 سموحة 19 5 13 1 15 20:28 8 28 7 إنبي 19 7 6 6 15 21:22 1 27 8 سيراميكا كليوباترا 20 6 9 5 14 22:24 2 27 9 غزل المحلة 19 6 9 4 15 18:17 -1 27 10 مصر المقاصة 19 7 5 7 15 25:19 -6 26 11 الجونة 20 6 7 7 14 25:23 -2 25 12 طلائع الجيش 20 6 5 9 14 22:26 4 23 13 الإسماعيلي 20 4 8 8 14 26:21 -5 20 14 المقاولون العرب 20 5 5 10 14 28:21 -7 20 15 أسوان 19 5 5 9 15 27:13 -14 20 16 البنك الأهلي 20 3 9 8 14 26:19 -7 18 17 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 18 الانتاج الحربي 20 2 6 12 14 37:14 -23 12

ترتيب جدول الدوري قبل مباريات الليلةتردد قناة أون تايم سبورت الجديد2021

قنوات أون تايم سبورت هي قنوات فضائية مصرية، تبث برامجها بالمجان على مدار الساعة من مدينة الإنتاج الإعلامي، وتنقل العديد من الفاعليات الحصرية منها.