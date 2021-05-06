عاجل.. أكثر من 20 قتيلا فى إطلاق نار بمترو ريو دى جانيرو بالبرازيل

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل لها، بمقتل أكثر من 20 شخصا جراء تبادل لإطلاق النار فى أنفاق مترو ريو دى جانيرو بالبرازيل.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل لها، بمقتل أكثر من 20 شخصا جراء تبادل لإطلاق النار فى أنفاق مترو ريو دى جانيرو بالبرازيل. ونقلت القناة عن وسائل إعلام برازيلية، بأن 23 شخصا على الأقل قتلوا جراء تبادل لإطلاق النار وقع داخل شبكة مترو مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية.

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