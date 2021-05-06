فريق بايدن التجارى يستعد للمحادثات الأولى مع نظيره الصينى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، فإنه من المتوقع أن تتحدث الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاى مع نظيرها الصينى ليو هى قريبا لمراجعة الاتفاقية، وستشمل الموضوعات المطروحة الالتزام الصينى بشراء 200 مليار دولار أمريكى من السلع وحماية الملكية الفكرية.

وقال مصدران مطلعان إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين وإدارة بايدن قد يعقدون محادثتهم الأولى قريبا لمراجعة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة.

ولفت أحد المصادر إلى أن كلا الجانبين بحاجة إلى مراجعة التقدم المحرز فى الصفقة وطرح الخلافات والصراعات على الطاولة.

وكانت كاثرين تاى التى أدت اليمين كممثلة تجارية للولايات المتحدة فى 18 مارس، عقدت أكثر من 20 اجتماعا افتراضيا مع نظرائها، تغطى جميع الاقتصادات الرئيسية باستثناء الصين.

وكانت آخر مرة ناقش فيها أكبر اقتصادين صفقة المرحلة الأولى - اتفاق لمدة عامين تم توقيعه فى يناير من العام الماضى ودخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد - فى أغسطس من العام الماضى.

وينص الاتفاق على إجراء مشاورات رفيعة المستوى كل 6 أشهر.