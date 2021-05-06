المغرب يمدد حالة الطوارىء الصحية إلى 10 يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، فإن مجلس الحكومة المغربية الذى عقد اليوم فى الرباط، قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من الشهر المقبل، استمرارا للجهود الحكومية المبذولة لمكافحة تفشى جائحة كورونا.

وصادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يقضى بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، بسائر أرجاء التراب الوطنى، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية، فيما أجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطنى، بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائى.

وأفادت الصحيفة بأن المشروع يقضى بتخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التى يستلزمها حفظ النظام العام، خاصة الصحة العامة.