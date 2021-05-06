جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، فإن مجلس الحكومة المغربية الذى عقد اليوم فى الرباط، قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من الشهر المقبل، استمرارا للجهود الحكومية المبذولة لمكافحة تفشى جائحة كورونا.
وصادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يقضى بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، بسائر أرجاء التراب الوطنى، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية، فيما أجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطنى، بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائى.
وأفادت الصحيفة بأن المشروع يقضى بتخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التى يستلزمها حفظ النظام العام، خاصة الصحة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يمدد حالة الطوارىء الصحية إلى 10 يونيو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.