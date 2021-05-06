ألمانيا تعارض خطط التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت المتحدثة أن "العناصر الرئيسية تتعلق بالطاقة الإنتاجية ومعايير الجودة أكثر من براءات الاختراع.. حماية حقوق الملكية الفكرية مصدر للابتكار ويتعين أن تظل كذلك فى المستقبل"، بحسب قناة "روسيا اليوم".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قالت فى وقت سابق اليوم إن "الاتحاد الأوروبى مستعد لمناقشة الاقتراح الأمريكى لرفع حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا من أجل تسريع الإنتاج والتوزيع".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم أمس الأربعاء، أنها تؤيد رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، فى موقف استثنائى يأتى فى ما تعانى الدول الفقيرة من نقص كبير فى الجرعات.
وقالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاى، إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن "تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات كوفيد-19"
من جهته، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بهذا القرار ووصفه بـ"التاريخى".
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