وزير خارجية الأردن يبحث مع أبو الغيط المستجدات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - وأكد الصفدى وأبو الغيط أهمية تفعيل الدور العربى الجماعى، فى جهود حل أزمات المنطقة وخدمة القضايا والمصالح العربية. وقال الصفدى عبر توتير: "بحثت وأمين عام الجامعة العربية معالى الأخ أحمد أبو الغيط هاتفيا المستجدات الإقليمية. أكدنا أهمية تفعيل الدور العربى الجماعى فى جهود حل أزمات المنطقة وخدمة القضايا والمصالح العربية. القضية الفلسطينية هى القضية المركزية وحلها على أساس حل الدولتين سبيل السلام العادل والشامل الوحيد".

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