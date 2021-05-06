قرض بقيمة 300 ريال سعودي بدون كفيل بفترة سداد تصل إلى 240 شهرا من بعد الحصول علي التمويل الشخصي، فمن اكثر الأمور التي يتم البحث عليها بصفه مستمرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن افضل التمويلات التي تقدم وتكون بفترة سداد ميسرة، فعندما يقوم العميل للتقديم علي قرض أول ما ينظر إليه هي فترة السداد والمبلغ المحصول عليه، فقد يقدم الكثير من البنوك بالمملكة السعودية العديد من الخدمات التمويلية بمختلف المبالغ التي تتناسب مع كل مواطن يرغب في الحصول علي تمويل وبفترة سداد ميسرة، ولذا سوف نوضح من خلال مقالنا هذا كيفية الحصول علي التمويل الشخصي بفترة سداد تصل إلى 240 شهر والشروط اللا بد من توافرها وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي.

تمويل بفترة سداد تصل إلي 240 شهراً

تمويل بفترة سداد 240 شهراً، فقد يعد هذا التمويل يتميز عن جميع التمويلات التي قدم في البنوك الأخرى، فقد يقدم هذا التمويل من خلال مصرف الراجحي المعروف داخل المملكة السعودية، فقد يعد هذا البنك من اهم وافضل البنوك داخل المملكة والتي يقدم تمويلات بمختلف أنواعها، فقد يرغب الكثير من المواطنين في الحصول عللي تمويل شخصي من خلاله، حيث انه يقدم افضل خدمة تمويلية لعملاءه وهي انه يقدم تمويل يصل إلي 300 ألف ريال سعودي ويمتلك هذا التمويل ميزة لا تتوفر في أي من البنوك الأخري، حيث انه يقدم افضل فترة سداد تصل إلي 240 شهرا من بعد الحصول علي التمويل كما انه يوفر الكثير من التسهيلات لعملاءه كما انه تتوافق تمويلاته مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل الشخصي متوفر لجميع المواطنين السعودين فقط. لا بد من توافر راتب شهري لا يقل عن خمسة ألاف ريال سعودي للعاملين في القطاع الحكومي وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي. إذا كان المواطن المتقدم يعمل في القطاع الخاص فلا بد من توافر راتب شهري عن 6400 ريال سعودي. لا بد من توافر كافة المستندات والاوراق اللازمة التي حددها البنك وذلك من اجل أن يتم الحصول علي التمويل الشخصي. يجب التوجه إلي البوابة الالكترونية الخاصة بمصرف الراجحي للتأكد من كافة الشروط اللازمة لأنها تختلف من فئة لأخري.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي