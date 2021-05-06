4 أسرار خفية في إعدادات هاتفك عليك معرفتها الآن لحل مشاكل الجوال نهائياً، هناك العديد من الخدع البسيطة عليك تعلمها لحل معظم المشاكل التي قد تواجهك أثناء استخدام الجوال، فقد تكون في حاجة لإخفاء صور أو استعادة ما تم حذفه بالخطأ، وقد ترغب في معرفة الاختصارات وتكبير الشاشة على التطبيقات التي تستخدمها، الآن يمكنك فعل ذلك بدون الحاجة لتحميل برامج أو تطبيقات، وما لا يعرفه الكثير أن هناك مزايا عديدة مخفية تتوفر في كافة الجوالات الأندرويد والأيفون، ونتناول اليوم بعض تلك المزايا والتي عليك معرفتها والاستفادة منها، ومن أبرزها إخفاء مجلد صور تماماً أو استعادة آخر إذا قمت بحذفه عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى تكبير الشاشة في التطبيقات وكافة جوانب إستخدام شاشة الجوال.

4 أسرار خفية في إعدادات هاتفك

الميزة الأولى هامة للغاية بدون أدنى شك ومطلوبة بشكل كبير، فقد تقوم بحذف صور على سبيل الخطأ ويتعثر عليك استرجاعها، يمكنك الآن استعادة تلك الصور بسهولة فما لا يعرفه الكثيرين أنها ميزة مخفية تتواجد بجوالك، يتم الدخول إلى الضبط في ألبومات قوقل ثم تفعيل ميزة سلة المحذوفات والتي تجدها لا تعمل على جوالك لذا عليك تفعيلها، ولاستعادتها يتم الضغط على الثلاثة نقاط المتتالية بداخل صور قوقل وإختيار سلة المحذوفات لتظهر الصور بسهولة، لذا يمكنك ببساطة الضغط على خيار استعادة لاسترجاعها مرة أخرى.

إخفاء واستعادة الصور بسهولة

الميزة الثانية وعلى النقيض تماماً فقد ترغب في إخفاء بعض ألبومات الصور المتواجدة على جوالك، يمكنك تطبيق ذلك عبر الضغط على الثلاثة النقاط في أعلى ألبومات قوقل وإختيار إخفاء ألبومات أو إظهارها، ثم يتم إختيار ألبوم الصور الذي ترغب في إخفاءه وإذا لم تجد تلك الأيقونة في جوالك وبدون الحاجة لتلك الميزة، يتم الدخول إلى ملفاتي ثم التوجه إلى ذاكرة التخزين الداخلية ثم الضغط على ملف الصور، حيث تظهر كافة الملفات عليك الضغط على الملف الذي ترغب في إخفاءه ضغطه مطوله، ثم الضغط على الثلاثة نقاط في الأعلى ثم الضغط على إعادة التسمية وتغيره ولو بوضع نقطة لنجد أن الملف تم إخفاءه، ويمكنك استرجاعه عبر الضغط على استعادة ملفات واختياره.

تكبير الشاشة في التطبيقات

الميزة الثالثة سوف تفيدك في حالة رغبتك في تكبير أي شئ على مستوى جوالك، سواء كان موجود في متجر التطبيقات أو من داخل youtube أو أي تطبيق من التطبيقات، فأول ما تقوم به هو الدخول إلى الإعدادات وفي قائمة البحث يتم كتابة التكبير أو Magnification باللغة الإنجليزية لتظهر تلك الميزة، يتم الضغط على النقر نقراً ثلاثياً فوق الشاشة للتكبير ثم تفعيل تلك الميزة، والميزة الرابعة هي الضغط على إستخدام الاختصار للتكبير وتفعيلها ثم الضغط على حسناً حتى تتمكن من التكبير بسهولة، ليظهر أمر في الشاشة الرئيسية لجوالك يمكنك استخدامه لتكبير الشاشة.