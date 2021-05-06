اربح 100 الف خلال شهر رمضان| طريقة وأرقام الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان

طريقة وأرقام الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان؛ حيث تعتبر مسابقة مهيب ورزان من أشهر المسابقات الرمضانية لهذا العام، وقد تم انطلاقة في في ذلك الشهر بعد النجاح الذي حققته المسابقة في شهر رمضان للعام الماضي والتي كانت تقدمها الإعلامية رزان المغربي في برنامج “اغلب السقا”، حيث شهدت المسابقة قبولاً واسعاً من جميع متابعين البرنامج في الدول العربية، حيث يتم عرض مسابقة مهيب ورزان علي قناة ام بي سي مصر وتقدمها رزان المغربي بالمشاركة مع الناقد الرياضي “مهيب”، وتتم المشاركة في المسابقة عبر الإجابة عن الأسئلة التي يتم طرحها خلال حلقات البرنامج وإرسال إجابتك عبر الرقم الخاص ببلدك للمنافسة علي جائزة قدرها 100 الف جنية مصري؛ ولهذا سوف نوضح لكم عبر المقال كيفية الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان وأرقام خلال الاشتراك.

مسابقة مهيب ورزان

يبحث الآن كثير من المواطنين في أنحاء الدول العربية عن إجابات مسابقة مهيب ورزان الشهيرة للمشاركة بها علي أمل الفوز بالجائزة المالية المقدمة من البرنامج والمقدرة بقيمة 100 الف جنية مصري، حيث تُعد المسابقة من أشهر المسابقات الرمضانية لهذا العام والتي تعتبر من أشهر مسابقات أم بي سي مصر Mbc Masr في برنامج ترفيهي مليئ بالفنون الشعبية مع استقبال كل يوم ضيف فني جديد وطرح سؤال جديد، وقد تصدر مسابقة مهيب ورزان أول نتائج محركات بحث جوجل لذلك الشهر الكريم.

أرقام الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان

يتم الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان لهذا العام من خلال إرسال رسالة نصية تحمل الجواب الصحيح للسؤال المطروح خلال الحلقة والذي يتم تجديده بشكل يومي، حيث يتم عرضه بعد كل فاصل إعلاني خلال كل البرنامج المعروضة علي قناة أم بي سي مصر، حيث يمكن لأي شخص يرغب المشاركة من داخل جمهورية مصر العربية بإرسال الرسالة عبر ذلك الرقم 95451 لجميع شبكات المحمول بمصر، ويمكن الاشتراك من المغرب عبر ارقم 9229 من جميع الشبكات أيضاً، وقد يتم السحب بشكل يومي لإرسال الجائزة المالية الي الفائز بها وهي جائزة مقدره بـ 100 الف جنية مصري.