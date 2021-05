تردد قناة أون تايم سبورت الأولي والثانية والثالثة On Time Sports 1,2,3 جودة Hd التي تم البحث عليها منذ صباح اليوم بعد أن أعلنت الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها ستقوم بنقل مباراة النادي الأهلي المصري اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في نفس التوقيت ستقوم قناة On Time سبورت 2 بنقل مباراة نادي الزمالك المصري في بطولة الدوري المصري الممتاز وكذلك يتم نقل مباراة بيراميدز علي قناة On Time Sports 3، لذا يمكنكم ضبط تردد القنوات الثلاثة لمتابعة مباريات اليوم من الدوري المصري الممتاز.

إذا كنت ممن يرغب مشاهدة مباراة اليوم بين فريق الأهلي والاتحاد ضمن المنافسات القوية في الدوري المصري الممتاز عليكم بضبط تردد القناة كالتالي:

التردد: 10853.

معامل الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

يقوم بتحليل المباراة عبر قناة On Time Sports 1 الكابتن أحمد شوبير والكابتن محمد فضل والكابتن احمد حسن والكابتن محمد عمر ويعلق علي أداء الحكام الكابتن سمير محمود عثمان، فيما يتعلق على المباراة الكابتن محمد الكواليني.

كما يمكنك مشاهدة القناة الثانية من قنوات On Time Sports من خلال الدخول علي ضبط تردد القناة الجديدة والذي جاء كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11449 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تبث قناة اون تايم سبورت 3 مباريات الدوري المصري الممتاز والكاس المصري ومباريات المنتخب يمكنكم الآن ضبط إشارة البث المباشر من خلال التالي:

التردد الجديد: 12303.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 25700.

القمر الصناعي: نايل سات.

هناك مجموعة كبيرة من البرامج التي تقدمها قنوات اون الرياضية طوال 24 ساعة أهمها البرنامج الذي يتابعه الملايين ي مساء الانور للكابتن مدحت شلبي وبرنامج أستاد أون الذي يقدمه سيف زاهر واحمد شوبير.

في الختام نرجو من الله أن نكون وفقنا في توضيح شرح تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1,2,3 جودة hd علي النايل سات.