طلب تمويل إمكان الراجحي وطرق التقديم للحصول عليه

يتساءل العديد من الأفراد عن طلب تمويل إمكان الراجحي وذلك رغبة منهم في الاستفادة من منتجات التمويل التي تقوم بتقديمها شركة إمكان للتمويل ، حيث أن الشركة تقدم للسعوديين التمويل الميسر وكذلك إمكانية الحصول على التمويل الإضافي ويمكن للأفراد من خلال إمكان الراجحي استعلام معرفة هل تم الموافقة على طلبهم من عدمه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طلب تمويل إمكان الراجحي.

طلب تمويل إمكان الراجحي

يستطيع الأفراد الراغبين في الحصول على التمويل طلب تمويل إمكان الراجحي بأكثر من طريقة من الطرق التي قد وفرتها الشركة وهي:

الحصول على التطبيق الخاص لشركة إمكان للتمويل.

الاتصال على الرقم 920011038 والاستمرار مع الخدمة الصوتية.

التوجه إلى أحد فروع الشركة حول المملكة.

منتج إمكان من مصرف الراجحي

تقدم الشركة تمويل شخصي بصورة سهلة وميسرة تختلف تمامًا عن الإجراءات المتعددة التي يطلبها الحصول على التمويل الشخصي من البنوك، حيث أن الشركة لا تحتاج إلى وجود كفيل كما أن إمكان للتمويل تقوم بتوفير كافة التفاصيل للعميل عن قيمة التمويل وهامش الربح وكذلك قيمة القسط الذي سيقوم العميل بسداده.

تمويل الراجحي إمكان

قامت الشركة بتوفير نوعين من المنتجات للعملاء وهما التمويل الميسر والتمويل الإضافي وسوف نتعرف على كل منهم فيما يلي:

التمويل الميسر

تم إتاحة هذا التمويل لجميع الأفراد السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي والشبه حكومي وكذلك القطاع الخاص وبالتالي فإنه يستهدف أكبر فئة ممكنة من العملاء داخل المملكة، ومن المميز في هذا التمويل إمكانية الحصول على تمويل يبدأ من 2000 ريال سعودي وحتى 50000 ريال سعودي، كذلك في حالة الأفراد القائمين بتحويل الراتب إلى مصرف الراجحي يمكنهم الحصول على تمويل يصل إلى خمس رواتب، وفي حالة تحويل الراتب إلى بنوك أخري يمكن الحصول على تمويل لثلاث رواتب فقط.

التمويل الإضافي

تم توفير إمكانية الحصول على تمويل إضافي لأصحاب التمويلات القائمة بكل يسر وسهولة وقد تصل نسبة الاستقطاع من الراتب إلى 50%، ولكن يشترك أن يكون لدى العميل الراغب في التمويل الإضافي سجل ائتماني جيد، ويمكن أن يحصل العميل على تمويل إضافي يبدأ من 5000 ريال سعودي وحتى 2 مليون ريال سعودي في حالة العمل بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي، وفي حالة القطاع الخاص يمكن للعميل الحصول على تمويل إضافي حتى مليون ونصف المليون ريال، ويتم السداد على فترات طويلة تبدأ من 12 شهرًا وحتى 60 شهرًا.