حمدوك يبحث مسار السلام وأزمة سد النهضة مع المبعوث الدولي

أجرى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، محادثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، بارفيه أونانقا آنيانقا، ناقش فيها مجموعة من القضايا، أبرزها مسار السلام في السودان، وأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأوضحت وكالة السودان للأنباء أن المحادثات الهاتفية ناقشت "مسار السلام في السودان واستعدادات الجولة الجديدة من المفاوضات مع (الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال) بعد توقيع إعلان المبادئ، واستعداد الأمم المتحدة للمساهمة الإيجابية فيها".

كما تطرقت لوضع البعثة الأممية في منطقة آبيي وقواتها، على ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء السوداني شرحا لمبعوث الأمين العام عن موقف السودان، في موضوع سد النهضة وقضايا الحدود، بحسب الوكالة.