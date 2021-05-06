الدفاع الأمريكية: لا خطة لإسقاط الصاروخ الصينى التائه

وفى حديثه مع الصحفيين، قال أوستن إن "الأمل هو أن يسقط الصاروخ فى المحيط"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وتأتى تصريحات أوستن بعد تصريحات مماثلة للجيش الأمريكى أفادت بأن بقايا صاروخ صينى كبير أطلق الأسبوع الماضى، من المتوقع أن تعاود دخول الغلاف الجوى فى نهاية الأسبوع، فى عودة خارجة عن السيطرة ستتعقبها قيادة الفضاء الأمريكية.
وانطلق صاروخ "لونج مارش 5 بى" من جزيرة هاينان الصينية فى 29 أبريل حاملا مركبة تيانخه، التى تحتوى على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد فى محطة فضاء صينية دائمة، حيث كان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.
وقالت قيادة الفضاء إن نقطة دخول الصاروخ بالضبط فى الغلاف الجوى للأرض أثناء عودته من الفضاء "لا يمكن تحديدها إلا فى غضون ساعات من عودته" فى الثامن من مايو.
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