5 دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف سياسة التوسع الاستيطانى

جدة - نرمين السيد - وقالت الدول الخمس في بيان مشترك: "نحث حكومة إسرائيل على العدول عن قرارها بالمضى قدما فى بناء 540 وحدة استيطانية فى (هار حوما إي.) بالضفة الغربية المحتلة ووقف سياسة التوسع الاستيطانى فى أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان: "إذا تم تنفيذ ذلك القرار ببناء مستوطنات فى هار حوما بين القدس الشرقية وبيت لحم، سيتسبب ذلك فى إلحاق المزيد من الضرر بفرص قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار بوجود القدس عاصمة لكل من الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية".
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