السفارة الأمريكية تنشر صورة للنيل والدلتا من الفضاء: كزهرة لامعة

جدة - نرمين السيد - وعلقت السفارة الأمريكية على صورة مصر من الفضاء التى نشرتها عبر حسابها بموقع فيسبوك "أنظر كيف يبدو نهر النيل والدلتا وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل فى هذه الصورة التى التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية. وكيف تبدو القاهرة كقاعدة مشرقة بشكل خاص من هذه الزهرة". facebook facebook

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