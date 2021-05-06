طريقة تحميل لعبة ماين كرافت النسخة التعليمية في 5 دقائق

ماين كرافت النسخة التعليمية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية النسخة التعليمية للعبة ماين كرافت التعليمية في مسابقة برمجة بمنصة مدرستي وهي مسابقة تهدف إلى دراسة الطلاب لعلوم البرمجة المختلفة لأن هذه المسابقة تهدف إلى تعليم الطلاب والمعلمين للبرمجة، وتقوم إدارة التعليم بتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقة من خلال ربط عملية التسجيل بالوصول إلى أو تنزيل لعبة Minecraft التعليمية.

ماين كرافت النسخة التعليمية

تعتبر لعبة Minecraft التعليمية من العناوين التي احتلت محركات البحث خلال هذه الفترة في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب زيادة اهتمام الطلاب السعوديين بلعبة Minecraft كخطوة للاشتراك بها، ما بدأته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية يتعلق بعملية تنزيل لعبة Minecraft أو الدخول مباشرة على موقع لعبة مدرستي تبرمج، والجدير بالذكر أن هذه المسابقة أقيمت بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية.

مدرستي تبرمج ماين كرافت

تم إنشاؤه لتعليم البرمجة للطلاب، لأن فكرة اللعبة تقوم على وجود قريتين ويتخذ الطلاب خطوات للمساعدة في عملية إنشاء اللعبة وتكوينها، وبالتالي يتعلم الطلاب كيفية البرمجة بتنفيذ بعض الخطوات، ومن خلال عملية إنشاء مركبات وأسلحة اللعب يتعلم الطلاب أساسيات علوم البرمجة بأكثر من طريقة ونظام مختلف.

برمجة مدرستي هو اسم المسابقة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لجميع المدارس في المملكة العربية السعودية، والغرض من هذه المسابقة هو دراسة الطلاب في جميع أسس علوم البرمجة، كما تهدف إلى استخدام البرمجة لتطوير مهارات جميع الطلاب، وهي خطوة جيدة في جلب جيل من المبرمجين ليكونوا قادرين على المنافسة عالميًا.

وهكذا قد وضحنا لكم في هذا المقال المبسط ماين كرافت النسخة التعليمية، وتعرفنا على أهم التفاصيل حول فكرة إنشاء اللعبة، ونتمنى أن نكون قد أجبنا على جميع أسئلتكم.