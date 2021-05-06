الاستعلام عن نتيجة الطلاب نظام نور برقم الهوية في ثواني

الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية، سوف يتم الإعلان عن نتائج المراحل الدراسية الخاصة بالمرحلة الابتدائية على المنصة التعليمية نور، والتي سوف يتم التعرف عليها من خلال استخدام رقم السجل المدني أو رقم الهوية وهذا بعد أن تقوم الوزارة بتوفير كل الدرجات الخاصة بكل المراحل بعد أن يتم رصدها و التأكد من صحتها.

الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية

نظام نور الإلكتروني، يمكن التعرف على النتائج الدراسية الخاصة بأبنائنا الطلاب من خلال الحساب الخاص بولي الأمر أو من خلال استخدام رقم الهوية لمعرفة الدرجات وهذا يتم من خلال الدخول إلى منصة مدرستي.

نظام نور هو نظام إلكتروني وضع من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية حتى يتم عرض كل نتائج المراحل التعليمية عليه بعد أن يتم رصدها.

خطوات الاستعلام عن النتائج

يمكن لكل الطلبة والطالبات داخل المملكة أن يقوموا بالاستعلام عن النتائج الخاصة بهم وهذا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور سواء كانت للطلاب أو لولي الأمر. ثم تحديد المراحل الدراسية الخاصة بكل طالب والفصل الدراسي والمدرسة التي يتبع إليها. ملئ كل البيانات الموجودة أمامك ثم الضغط على كلمة عرض النتائج. سوف تظهر أمامك درجات الطلاب في كل المواد.

ومن هنا يكون قد سهل الأمر على الطلاب وأولياء الأمور في كل المراحل التعليمية سواء الإعدادية الابتدائية لمعرفة نتائجهم فور ظهورها على الموقع.