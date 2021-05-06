عروض تويوتا 2021 تقسيط بدون دفعة أولى وبدون تحويل 1442

عروض تويوتا 2021 تقسيط بات الآن مُتاحًا حيث يقدم عبداللطيف جميل أفضل العروض للسيارات مع مجموعة متنوعة من شركة تويوتا العالمية التي تُعدّ السيارة الأكثر انتشارًا في المملكة العربية المميزة، ومع انتشار إمكانية التقسيط بدون فوائد بات الآن الجميع يبحث عن الطريقة الصحيحة؛ لذا لم تدفع المبلغ كامل دفعةً واحدة إذ هناك طريقة يُمكنك من خلالها تقسيط المبلغ، وفي حال أن كُنت تتساءل عن التفاصيل ورقم الهاتف، تابع الآن.

عروض تويوتا 2021 تقسيط بسعر الكاش

يُمكنك الآن الحصول على السيارات الآتية من عبداللطيف جميل بالتقسيط، ومن أبرز السيارات المتوفرة الآن:

تويوتا ياس 2021 بسعر 49.600 ريال سعودي، بقسط 972 ريال سعودي.

تويوتا راش 2021 السعر 62.600 ريال سعودي، القسط من 1.166 ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2021 السعر 62.600 ريال سعودي، قسط 1.178 ريال سعودي.

تويوتا هايلكس 2021 بسعر 76.400 ريال سعودي، مع تقسيط 1.528 ريال سعودي.

تويوتا راف فور 2021 بسعر 98.500 ريال سعودي بقسط 1.790 ريال سعودي.

تويوتا انوفا 2021 بسعر 90.9000 وقسط 1.676 ريال سعودي.

تويوتا هايس 2021 بسعر 94.700 وقسط شهري 1.894 ريال سعودي.

تويوتا فورتشنر 2021 بسعر 102.500 ريال سعودي وقسط 1.909 ريال سعودي.

تويوتا لاند كروزر 70 بسعر 113.900 ريال سعودي وقسط 2.278 ريال سعودي.

تويوتا أفالون 2921 بسعر 118.000 ريال سعودي وقسط شهري 2.360 ريال سعودي.

تويوتا لاندكروزر بيك اب 2021 بسعر 127.800 ريال سعودي وقسط 2.556 ريال سعودي

تويوتا سوبرا 2021 بسعر 175.400 ريال سعودي وقسط 3.508 ريال سعودي.

عروض تمويل تويوتا 2021

عبر شركة عبداللطيف جميل يُمكنك الحصول على سيارى تقسيط بـ أقل مصاريف إدارية مُقدمة من شركة تعمل في نفس المجال بملغ 1% فقط من إجمالي مبلغ التمويل على أن يكون الحد الأقصى 5 الآف ريال سعودي، علمًا بأنه ليس هناك ضريبة شهرية مُضافة بنسبة 15%، والعرض بدون دفعة أولى بشرط سداد 40% من قيمة السيارة.

يُمكنك التواصل مع شركة عبداللطيف جميل عبر الرقم 8002442211 أو التواصل إلكترونيًا عبر الفاكس 0126284444، أو الانتقال مباشرة إلى موقع شركة عبداللطيف جميل لمزيد من الاستفسارات من موقع شركة عبداللطيف جميل.

وبذلك تعرفنا على عروض تويوتا 2021 تقسيط مع أهم التفاصيل في حال الرغبة في التواصل، وفي حال رغبتك في تقسيط بنظام معين، يُرجى التعليق أسفل المقال وسوف يتم التواصل معك في الحال.